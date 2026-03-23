Camión de bebidas vuelca su carga en Maipú y genera importante congestión hacia Santiago

Una compleja situación vial se registró en la comuna de Maipú, luego de que un camión de bebidas perdiera parte de su carga en Camino a Melipilla, en las cercanías del sector de avenida Lo Espejo.

El hecho activó un procedimiento de asistencia para retirar las cajas que quedaron esparcidas en la calzada, lo que generó un impacto en la circulación vehicular.

De acuerdo con los antecedentes entregados, la emergencia ocurre en dirección hacia la costa, donde se mantiene el trabajo en terreno para despejar la vía.

En ese contexto, se advirtió que “hay un procedimiento de asistencia vial para poder retirar cajas de bebida que cayeron desde un camión”, situación que obligó a intervenir el flujo normal del tránsito en una de las rutas más transitadas del sector poniente de la capital.

Restricción de pistas complica el flujo vehicular en el sector

Producto de este incidente, las autoridades debieron aplicar restricciones de circulación en la zona afectada. Según la información preliminar, “hay restricción de la pista izquierda y también de la pista derecha”, lo que ha derivado en tránsito lento justo en el punto donde se desarrolla el operativo para remover la carga caída.

Sin embargo, el mayor problema de desplazamiento se está produciendo en el sentido contrario. Aunque la emergencia ocurrió hacia la costa, la congestión más notoria se concentra rumbo a Santiago, donde se ha registrado una alta presencia de vehículos. En ese marco, se informó que “la congestión va en sentido contrario en dirección hacia Santiago”, especialmente por el flujo proveniente desde Ciudad Satélite.

Por ahora, el procedimiento sigue en desarrollo y no se ha informado una hora exacta para la normalización total del tránsito.

Mientras continúan las labores de retiro, el llamado para los conductores es a circular con precaución, considerar demoras y, cuando sea posible, optar por rutas alternativas para evitar el punto del procedimiento.