Beth y Rip regresan: el primer adelanto de ‘Dutton Ranch’ revela un giro oscuro en Texas y un reparto de lujo / Emerson Miller

El fenómeno de la familia Dutton sigue expandiendo sus fronteras. Tras el reciente paso de producciones como Marshals y The Madison, la franquicia de Paramount+ acaba de presentar las primeras imágenes de Dutton Ranch.

Se trata de un esperado spin-off que pondrá el foco absoluto en la pareja más explosiva del neo-western: Beth Dutton y Rip Wheeler.

A diferencia de otras entregas de la saga, esta producción de 9 episodios no cuenta con Taylor Sheridan como showrunner principal, aunque se mantiene como productor ejecutivo. En esta oportunidad, será Chad Feehan quien se ponga a la cabeza creativa.

Sin embargo, el primer adelanto del nuevo programa deja claro que la esencia visceral de la serie matriz permanece intacta.

La trama nos sitúa en Dillon, Montana, donde Beth y Rip intentan construir una vida lejos del caos que consumió el rancho familiar.

El tráiler de apenas un minuto sugiere que la tranquilidad será un lujo efímero. La pareja se verá arrastrada hacia el sur de Texas, enfrentándose a un entorno donde las reglas son distintas y los enemigos, mucho más implacables.

La sinopsis oficial adelanta que los protagonistas afrontan “un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio”.

“En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu propia alma”, añade.

Elenco de primer nivel

Además del regreso de Kelly Reilly y Cole Hauser, la serie asegura la continuidad narrativa con Finn Little retomando su papel de Carter.

A este núcleo se suman nombres de peso en la industria de Hollywood para dar vida a nuevos aliados y antagonistas:

Annette Bening como Beulah Jackson.

como Beulah Jackson. Ed Harris interpretando a Everett McKinney.

interpretando a Everett McKinney. Natalie Alyn Lind en el papel de Oreana.

en el papel de Oreana. J.R. Villarreal como Azul.

como Azul. Juan Pablo Raba encarnando a Joaquín.

El reparto lo completan actores de la talla de Jai Courtney y Marc Menchaca, prometiendo un despliegue interpretativo a la altura de la serie original.

El estreno está agendado para el próximo 15 de mayo a través de Paramount+ y se sumará directamente al catálogo de Paramount+.