¿Existieron los Peaky Blinders? La verdad detrás de una de las bandas criminales más icónicas de la ficción

La espera terminó. Este viernes finalmente se estrenó Peaky Blinders: El hombre inmortal en Netflix, una de las cintas más anticipadas en el último tiempo.

Se trata de la película que pone fin a una de las series más aclamadas de la compañía (en colaboración con BBC), al menos tal y como la conocemos.

En medio de todo el revuelo, es un buen momento para aclarar una duda que siempre existe en torno a este tipo de historias: ¿Existieron los Peaky Blinders en la vida real?.

La respuesta corta es no. Sin embargo, hay una agrupación criminal que inspiró la trama desde los puntos bases.

Aunque la historia es ficticia en sí, Steve Knight (creador de la serie) tomó como referencia relatos de segunda mano sobre una banda de criminales británicos.

Al igual que en el programa, se distinguían por su estilo elegante, pero siendo brutales al momento de actuar. También operaban en Birmingham a fines del siglo XIX y principios del XX.

La semilla de la serie nació de un recuerdo de infancia de su padre: un niño entregando un mensaje a un grupo de gánsteres impecablemente vestidos, con boinas y pistolas en los bolsillos, sentados ante una mesa repleta de dinero en un barrio pobre.

“Esa imagen, en los suburbios, esa es la mitología, esa es la historia, y esa es la primera imagen con la que empecé a trabajar”, comentó Knight en su momento.

Elegancia criminal en tiempos de pobreza

En una era de urbanización acelerada, desempleo masivo y pobreza extrema, surgieron estos jóvenes de clase obrera, de entre 15 y 25 años, que combinaban un estilo dandi con una violencia extrema.

La serie popularizó el mito de que su nombre provenía de coser hojas de afeitar en las gorras para cegar a rivales.

Sin embargo, el investigador Carl Chinn lo desmintió: las cuchillas de afeitar eran un lujo caro desde los 1890 y poco prácticas en la parte blanda de una gorra.

Lo más probable es que ‘Peaky’ aluda a las boinas ladeadas sobre un ojo para ocultar identidades, mientras ‘Blinders’ describía su apariencia deslumbrante.

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No eran antihéroes

Lejos de esa imagen de obreros que benefician a los desposeídos como en la serie, los verdaderos ‘Peaky Blinders’ atacaban sin discriminación a los vulnerables.

“Realmente, ellos se cebaban con los suyos propios”, escribió Chinn en su libro Peaky Blinders: The Real Story.

El historiador David Cross agregó que “cualquier cosa que pudieran tomar, la tomaban”, apuntando a un enfoque puramente mercenario.

Su apogeo criminal ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, al revés de la cronología del programa que arranca en 1919, y terminó no por la policía, sino por bandas rivales.

Aunque perdieron el dominio de Birmingham, su legado de moda temeraria y fascinación criminal perdura, ahora inmortalizado.