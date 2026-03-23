Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney en una importante película secuela de Lionsgate

El universo cinematográfico basado en las novelas de Freida McFadden continúa expandiéndose con pasos agigantados y Lionsgate no pierde el tiempo al trabajar en sus producciones.

Tras el éxito que ha tenido La empleada (The Housemaid) bajo la dirección de Paul Feig y el protagonismo de Sydney Sweeney junto a Amanda Seyfried, se anunció un nuevo rostro para la secuela.

Se trata nada más y nada menos que de Kirsten Dunst, reconocida por ser Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, Guerra Civil, Entrevista con el vampiro, entre varios otros títulos.

La decisión de sumar a la intérprete de 43 años responde a una estrategia clara del estudio: mantener el impulso de una franquicia que se convirtió en uno de los grandes hitos de 2025 tras alcanzar una recaudación global cercana a los $400 millones de dólares.

Para esta nueva entrega, el estudio ha asegurado el regreso de piezas clave en el equipo creativo, incluyendo a Feig y a la guionista Rebecca Sonnenshine, encargada de adaptar la segunda novela de la serie de McFadden publicada en 2023.

La llegada de Dunst añade un peso dramático significativo a la producción. Erin Westerman, presidenta de Lionsgate Motion Picture Group, destacó la relevancia de este fichaje.

“Es un privilegio llevar el próximo capítulo de The Housemaid a la pantalla con Kirsten Dunst. Ella es un ícono. Su carrera refleja un rango y una valentía extraordinarios“, comentó.

Westerman también enfatizó la química que se espera ver en pantalla entre las dos protagonistas:“Frente a la siempre magnética Sydney Sweeney, ella será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece”.

Una nueva historia

En The Housemaid’s Secret (título de la secuela) la historia retoma la vida de Millie (Sweeney), quien acepta un nuevo empleo de limpieza para una mujer a la que nunca se le permite ver.

Sin embargo, la curiosidad de la protagonista la llevará a descubrir qué se oculta tras una puerta cerrada, revelando secretos mucho más oscuros de lo que jamás imaginó.

Junto a Kirsten y Sydney, se ha confirmado que Michele Morrone retomará su papel como Enzo. Con este anuncio, Lionsgate consolida una de sus propiedades más rentables, uniendo a una estrella consolidada de Hollywood con una de las figuras más prominentes de la nueva generación.