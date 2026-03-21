¡Descomunal! Alejandro Tabilo se hace gigante en el Master de Miami para vencer a un top 15 ATP y avanzar a tercera ronda

Este sábado por la tarde, Alejandro Tabilo vivió una jornada de aquellas, donde todo le salió perfecto. ‘Jano’ tenía un duro encuentro por la segunda ronda del Master 1.000 de Miami ante el ruso Andrey Rublev (15° ATP).

En el primer set, ambos estuvieron más que parejos y prueba de ello fue el 7-6 (7-5) con que el ruso se terminó imponiendo al tenista chileno, que tenía la reacción guardad para el segundo set.

Ahí, el nacido en Toronto no aflojó en su intención de dar pelea y con un par de quiebres, se terminó llevando el set por un contundente 6-2.

Ya en la manga definitiva, Tabilo aprovechó los errores del ruso, pero además de con un tenis brillante, terminó ganando el partido con un ajustado 6-4.

Ahora, el tenista chileno espera por el norteamericano Alex Michelsen en la tercera ronda, que también dio la sorpresa eliminando al británico Cameron Norrie por 7-5, 6-7 y 6-4.