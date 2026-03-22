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Prensa e hinchas del Sevilla no perdonan a Alexis Sánchez: “Almeyda le regala la titularidad por amistad”

El delantero chileno fue pifiado por el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la derrota por 2-0 ante el Valencia en La Liga.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Alexis Sánchez es ahora mismo el blanco de todas las críticas en el Sevilla, luego de volver a caer en La Liga y quedar a solo tres puntos de la zona de descenso.

El “Niño Maravilla” fue titular en el cuadro nervionense, que cayó como local ante Valencia por 2-0, y en la apertura de la cuenta el chileno perdió un balón clave en la jugada del gol.

Por lo mismo, todo el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán comenzó a pifiarlo, en un claro reflejo de la falta de paciencia de los hinchas con el ex FC Barcelona.

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Pero no solo los aficionados han mostrado su molestia: la prensa local también ha sido muy crítica con su rendimiento tras el partido.

Es increíble que Almeyda le regale la camiseta de titular por haberlo traído él o por alguna otra razón de amistad. No para de echarle broncas a sus compañeros, al menos eso transmite al público e incluso después de regalar de forma grosera el balón del 0-1 le estaba riñendo a alguien”, escribieron en el Diario de Sevilla sobre el bicampeón de América.

“Matías Almeyda se ha perdido en la verborrea filosófica y parece desconocer las escasas virtudes y los abundantes defectos de los jugadores. Cuando compuso el once inicial para el importantísimo partido ante el Valencia, olvidó que Alexis Sánchez no llega ya casi nunca al balón, que se cae de maduro”, agregaron en otra nota.

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