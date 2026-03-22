Domingo por la mañana en Chile y las noticias que llegan sobre Felipe Loyola desde Italia no son para nada positivas.

El seleccionado chileno volvió a ser titular con el Pisa por la jornada 30 de la Serie A, donde tuvieron que visitar al sorprendente Como 1907, que no tuvo piedad y les propinó un 5-0 que los hunde como colistas del torneo.

Assane Diao, Anastasios Douvikas, Martin Baturina, Nicolás Paz y Máximo Perrone fueron los encargados de amargar al ex Huachipato, que jugó hasta el minuto 64, cuando su equipo ya perdía por tres goles de diferencia y le cedió su lugar a Calvin Stengs.

Con esta nueva derrota, Loyola y sus compañeros se mantienen como colistas de la Serie A con solo 18 puntos, los mismos que el Hellas Verona, pero con peor diferencia de gol y a 9 unidades de la zona de salvación que marca el Lecce, aunque con un partido menos.

Con ocho partidos aún por disputar, mantener la categoría sería prácticamente un milagro para el Pisa, más aún considerando que le resta enfrentar a rivales como la Roma, Lazio y Napoli.