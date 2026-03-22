;

VIDEO. Coquimbo Unido no se achica ante los ninguneos de Nacional de Uruguay: “Es mejor que nos miren en menos”

Alejandro Camargo le respondió al vicepresidente del cuadro uruguayo, quien afirmó que el actual campeón del fútbol chileno será un rival accesible en la fase de grupos.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Coquimbo Unido ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que contará con duros adversarios.

El vicepresidente de Nacional de Uruguay, Flavio Perchman, el equipo más connotado del Grupo B, que también integran los “Piratas”, Universitario de Perú y Deportes Tolima, ninguneó al actual campeón del fútbol chileno, señalando que era un rival accesible e incluso que esperaba enfrentarlos en la primera fase.

Estas palabras no cayeron bien en el “Barbón”, y así lo hizo saber Alejandro Camargo, volante coquimbano, quien abordó estos dichos del club charrúa tras la igualdad ante Colo Colo por la Copa de la Liga.

Revisa también:

ADN

“Son todos equipos difíciles. En copas internacionales es totalmente distinto, es otro ambiente, los partidos se plantean de otra forma. Es mejor que nos miren en menos, eso nos hace sacar a relucir la humildad y lo bueno que hemos venido haciendo”, dijo el experimentado mediocampista argentino.

Además, también se refirió al empate ante los albos, donde tuvieron serias chances de quedarse con los tres puntos. “Fue un partido similar al pasado con la U, tuvimos muchas situaciones de gol y no supimos concretar. Podríamos haber abrochado uno o dos goles en los primeros 20 minutos y eso te puede marcar el resto del partido. No era la idea conseguir un punto, porque desperdiciamos un penal sobre la hora y eso refleja lo que venimos haciendo, que no estamos concretando de buena forma”, aseguró Camargo.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad