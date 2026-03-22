Coquimbo Unido ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que contará con duros adversarios.

El vicepresidente de Nacional de Uruguay, Flavio Perchman, el equipo más connotado del Grupo B, que también integran los “Piratas”, Universitario de Perú y Deportes Tolima, ninguneó al actual campeón del fútbol chileno, señalando que era un rival accesible e incluso que esperaba enfrentarlos en la primera fase.

Estas palabras no cayeron bien en el “Barbón”, y así lo hizo saber Alejandro Camargo, volante coquimbano, quien abordó estos dichos del club charrúa tras la igualdad ante Colo Colo por la Copa de la Liga.

“Son todos equipos difíciles. En copas internacionales es totalmente distinto, es otro ambiente, los partidos se plantean de otra forma. Es mejor que nos miren en menos, eso nos hace sacar a relucir la humildad y lo bueno que hemos venido haciendo”, dijo el experimentado mediocampista argentino.

Además, también se refirió al empate ante los albos, donde tuvieron serias chances de quedarse con los tres puntos. “Fue un partido similar al pasado con la U, tuvimos muchas situaciones de gol y no supimos concretar. Podríamos haber abrochado uno o dos goles en los primeros 20 minutos y eso te puede marcar el resto del partido. No era la idea conseguir un punto, porque desperdiciamos un penal sobre la hora y eso refleja lo que venimos haciendo, que no estamos concretando de buena forma”, aseguró Camargo.