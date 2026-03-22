Fernando Gago ya trabaja al mando de Universidad de Chile, preparando lo que será su debut en la banca azul cuando enfrenten a Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Este domingo, fue el propio club quien compartió las primeras palabras del entrenador argentino como director técnico del plantel, en las que dejó ver cómo fueron las negociaciones y explicó la idea futbolística que quiere impregnarle al equipo.

“Para mí significa mucho. Otra vez viajar a un país, una cultura y un fútbol totalmente distinto, donde se vive el fútbol con mucha pasión y en un club tan grande. Entonces, el desafío es muy importante, tengo muchas esperanzas y mucho compromiso de tratar de que las cosas salgan bien”, comenzó diciendo el exjugador trasandino.

Acerca de cómo fue el proceso para firmar con los universitarios, confesó: “El proceso de la negociación fue rápido y claro. La primera vez que se comunicaron conmigo traté de hacer un análisis del plantel y de las cosas que se podían mejorar, y a partir de eso intentar llevar a cabo lo que quiero hacer con mis equipos. Fue un conjunto de ambas partes, tanto del club como de mi parte, que se alineó todo muy rápido y fue muy fácil la negociación”.

“Una institución grande siempre necesita y debe pelear por los títulos, es una cuestión de historia, pero también hay que buscar el proceso para llevarlo a cabo. Debemos construir algo para competir y pelear por los campeonatos, eso es lo más importante que tenemos que lograr”, complementó el ex DT de Boca Juniors, Racing Club, entre otros.

Sobre cómo le ayudó su experiencia como futbolista ahora en los banquillos, señaló: “En mi faceta de jugador siempre me preparé para ser entrenador. Siempre me gustó la faceta de entrenar. Trato de tomar todas las vivencias que tuve con distintos entrenadores y llevarlas al futbolista para que tengan más herramientas”.

Además, también se refirió a la forma en que quiere que juegue esta nueva Universidad de Chile. “Me es difícil describir la forma de mis equipos en una palabra, lo que sí quiero es que mis equipos sean protagonistas del partido. Ser un equipo que tenga situaciones de gol, que gane los partidos y tenga una idea clara de lo que quiere hacer, independientemente de que algunos días se pueda jugar mejor o peor”, afirmó.

“Quiero un equipo que domine y que dé placer verlo, que el hincha se sienta identificado con los jugadores, porque eso es lo más importante de todo: los hinchas y los jugadores que están dentro del campo”, sentenció Fernando Gago.