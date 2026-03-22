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VIDEO. Iván Román es apuntado en derrota del Mineiro y su DT sale a respaldarlo: “Es fácil culpar a un chico”

Eduardo Domínguez salió en defensa del defensor chileno luego de cometer un error en la caída frente a Fluminense.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

Con la llegada de Eduardo Domínguez a la banca de Atlético Mineiro, Iván Román ha tenido una grata regularidad, sumando ya cuatro partidos consecutivos como titular.

El último de ellos fue este sábado en la derrota 1-0 ante Fluminense, donde el joven defensor chileno salió en la foto del gol tras perder el duelo en el área con el delantero Rodrigo Castillo.

Este error del ex Palestino fue tema para el entrenador en conferencia de prensa tras el partido, donde respaldó al seleccionado nacional y apuntó al colectivo en lugar de a situaciones individuales.

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“Creo que tuvimos un error, nada más, en el partido. Ni antes Román era un fenómeno, ni ahora hay que tirarlo abajo del tren”, dijo el técnico argentino, en declaraciones recogidas por AS Chile.

El club hizo una apuesta por él. Sin desmerecer al equipo de donde proviene, pero es un equipo menor en su país. ‘Menor’, de los no grandes. Acá está en una institución que mueve mucha pasión, muchos hinchas, que genera mucha presión para jugar y en la que tiene que crecer”, agregó el DT sobre Román.

En esa línea, terminó por alabar desempeños anteriores del zaguero. “Ganamos por él a São Paulo, pero no fue por él que ganamos, ganó el equipo. Y ahora perdió el equipo también. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El partido anterior lo ganó el equipo, no Román solo. Eso es lo que tenemos que tener en claro, porque es fácil echarle la culpa a un chico ahora”, cerró Eduardo Domínguez.

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