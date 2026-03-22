Irán responde amenazas de Donald Trump: advierten con atacar zonas energéticas de Estados Unidos

El ejército de Irán advirtió este domingo que atacará la infraestructura de la región del Golfo, luego de que el presidente estadounidense amenazó con aniquilar las plantas energéticas de la república islámica si no abre rápidamente el estrecho de Ormuz.

“Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos será atacada”, declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

El comunicado fue emitido luego de que Donald Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz, el cual fue bloqueado al comenzar la guerra en Oriente Medio.

El intercambio de amenazas ocurrió luego de que Irán lanzara misiles la noche del sábado contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, donde hay instalaciones nucleares. Unas 84 personas resultaron heridas en Arad y 33 en Dimona, según fuentes israelíes.

Armas nucleares

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Medio Oriente, pero mantiene una política de “ambigüedad estratégica”, por la que no lo confirma ni lo desmiente.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

En Arad, 25 km al noreste de Dimona, imágenes de medios locales mostraban edificios destruidos en una zona residencial de esa ciudad. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar los ataques “en todos los frentes”.

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles y afirmó que era en “respuesta” al ataque “enemigo” contra el complejo de Natanz, en el centro del país. Según la organización iraní de energía atómica, no se tiene constancia de una “fuga de materiales radiactivos” en este sitio.