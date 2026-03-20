Para aliviar tensión en suministro global: Estados Unidos levanta por 30 días sanciones para permitir venta de petróleo iraní

Estados Unidos anunció este viernes una flexibilización temporal de sus sanciones para permitir, por 30 días, la venta de petróleo iraní que ya se encuentra cargado en buques en alta mar.

La medida —vigente entre el 20 de marzo y el 19 de abril— busca aliviar las presiones sobre el suministro global en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según el Departamento del Tesoro, la autorización permite comercializar crudo y derivados ya embarcados, sin habilitar nuevas exportaciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que con esta decisión “Estados Unidos aportará cerca de 140 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales”, con el objetivo de contener el alza de precios.

En esa línea, sostuvo que “utilizaremos los barriles iraníes contra Teherán para mantener el precio bajo”.

Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026

El anuncio se da en un escenario de alta tensión, marcado por ataques a buques en el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético— y el encarecimiento del crudo tras la ofensiva de Washington y Jerusalén contra Irán.

Desde Teherán, en tanto, pusieron en duda el impacto de la medida. El portavoz del Ministerio de Petróleo, Saman Ghodousi, afirmó que el país “prácticamente no tiene reservas de petróleo crudo ni excedentes”, y acusó a EE.UU. de intentar “controlar la psicología del mercado”.

در حال حاضر اساسا ایران نفت خام مانده بر روی آب و مازاد جهت عرضه در سایر بازارهای بین المللی ندارد و اظهار نظر وزیر خزانه داری آمریکا صرفا با هدف امیدواری دادن به خریداران و کنترل روانی بازار است. pic.twitter.com/rOP4L1fquu — saman ghodousi (@Ghodousi_saman) March 20, 2026

La flexibilización se suma a una decisión reciente similar sobre petróleo ruso y a la evaluación de nuevas liberaciones desde las reservas estratégicas estadounidenses para estabilizar el mercado energético.