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Para aliviar tensión en suministro global: Estados Unidos levanta por 30 días sanciones para permitir venta de petróleo iraní

La decisión busca inyectar crudo al mercado ante alza de precios por conflicto en Medio Oriente y riesgos en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Martín Neut

Estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz / Kaveh Kazemi

Estados Unidos anunció este viernes una flexibilización temporal de sus sanciones para permitir, por 30 días, la venta de petróleo iraní que ya se encuentra cargado en buques en alta mar.

La medida —vigente entre el 20 de marzo y el 19 de abril— busca aliviar las presiones sobre el suministro global en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según el Departamento del Tesoro, la autorización permite comercializar crudo y derivados ya embarcados, sin habilitar nuevas exportaciones.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que con esta decisión “Estados Unidos aportará cerca de 140 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales”, con el objetivo de contener el alza de precios.

En esa línea, sostuvo que “utilizaremos los barriles iraníes contra Teherán para mantener el precio bajo”.

El anuncio se da en un escenario de alta tensión, marcado por ataques a buques en el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético— y el encarecimiento del crudo tras la ofensiva de Washington y Jerusalén contra Irán.

Desde Teherán, en tanto, pusieron en duda el impacto de la medida. El portavoz del Ministerio de Petróleo, Saman Ghodousi, afirmó que el país “prácticamente no tiene reservas de petróleo crudo ni excedentes”, y acusó a EE.UU. de intentar “controlar la psicología del mercado”.

La flexibilización se suma a una decisión reciente similar sobre petróleo ruso y a la evaluación de nuevas liberaciones desde las reservas estratégicas estadounidenses para estabilizar el mercado energético.

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