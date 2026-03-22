Informe del Plan Nacional de Búsqueda revela que restos de hasta 30 detenidos desaparecidos estarían en exvertedero de Macul

El Plan Nacional de Búsqueda (PNB) elaboró un informe de 33 páginas en el que advierte que al menos 30 detenidos desaparecidos podrían estar en un antiguo vertedero ubicado en la intersección de Avenida Departamental con Macul.

El documento, dado a conocer por Ciper, fue entregado a fines de febrero a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien investiga estos hechos desde 2022 .

En detalle, el escrito considera testimonios de carabineros en retiro y de civiles, registros forenses, imágenes aéreas históricas e investigaciones judiciales concluidas, que darían cuenta de inhumaciones ilegales durante la dictadura militar.

“Empezaron a arrojar cuerpos desnudos al vertedero”

Para elaborar el listado de posibles víctimas, el PNB solo consideró casos de personas detenidas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en la Región Metropolitana, de las que no existe registro judicial sobre su destino final.

Uno de los relatos clave es el de Marcelo Bustamante, vecino de Lomas de Macul, quien declaró haber visto la llegada de “camiones militares… quienes comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo”.

Agencia UNO | Imagen de archivo Ampliar

Asimismo, Ramón Benítez, entonces habitante de la toma Unidad Popular (hoy población Los Copihues), relató que vio ingresar “un jeep militar con tres militares, y después un camión militar con seis militares aproximadamente, desde el cual empezaron a arrojar cuerpos desnudos al vertedero ”.

Militantes políticos, extranjeros y un menor

De acuerdo a lo publicado por Ciper, el informe identifica hasta 30 posibles víctimas, entre ellas militantes políticos, ciudadanos extranjeros e incluso un menor de 11 años.