Memorial de Detenidos Desaparecidos: Presidente Gabriel Boric visita obras de conservación en el Cementerio General

La tarde de este lunes 9 de marzo, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó el Cementerio General de Recoleta para supervisar el término de los trabajos de restauración y conservación del Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.

La actividad contó con la presencia de los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; Obras Públicas, Jessica López; y las Culturas, Carolina Arredondo, además de representantes de agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura cívico-militar.

Durante el recorrido, el Jefe de Estado reconoció las dificultades para concretar la obra, señalando que “costó mucho sacarlo adelante” y que, aunque faltan detalles menores, se priorizó su avance por la relevancia de tener “voluntad política para hacer también este tipo de cosas”.

Un monumento con historia y función judicial

Inaugurado en 1994, este memorial fue el primero en Chile construido con fondos públicos siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Diseñado por los artistas Claudio di Girolamo, Nemesio Antúnez y Francisco Gacitúa, el monumento recuerda a 3.108 víctimas y cumple un rol fundamental en las investigaciones judiciales relativas a inhumaciones y exhumaciones.

La intervención fue necesaria debido al evidente deterioro de la infraestructura, que presentaba:

Grietas y manchas en las placas de mármol del muro frontal.

Nombres de las víctimas dañados.

Corrosión de elementos metálicos producto de la humedad.

El compromiso con la verdad y la búsqueda

El Presidente Boric enfatizó que tanto el diseño de la obra como el Plan Nacional de Búsqueda se han desarrollado en conjunto con las agrupaciones de familiares. En esa línea, el ministro Jaime Gajardo calificó dicho plan como “el más emblemático” de sus objetivos, advirtiendo sobre la obligación de “alzar la voz si se pretendiera limitar su proyección” en el futuro.

La remodelación de este espacio simbólico había sido anunciada originalmente por el mandatario en agosto de 2024, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas realizada en el mismo camposanto.