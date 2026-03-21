El diputado Javier Olivares volvió a generar controversia en redes sociales luego de compartir un video en su cuenta de Instagram en el que aparece utilizando una vestimenta similar a la que usaba Augusto Pinochet, en medio de una actividad en terreno.

Según mostró el propio parlamentario, la jornada se desarrolló durante las primeras lluvias de la temporada en la Región de Valparaíso, específicamente en las provincias de Marga Marga y Quillota, donde aseguró haber estado recogiendo inquietudes de vecinos.

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“Ni las primeras lluvias del año ni el frío nos detuvieron para escuchar a nuestros electores”, escribió el diputado junto al registro, donde se le ve utilizando una capa que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

La publicación no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios calificaron la vestimenta como “ridícula”, otros defendieron al parlamentario, señalando que lo relevante es su trabajo en terreno.

El episodio volvió a instalar debate en plataformas digitales, con opiniones divididas respecto al uso de símbolos o referencias asociadas a figuras históricas controvertidas en el ejercicio de funciones públicas.