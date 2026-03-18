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Rusia advierte por presión de EE.UU. sobre Cuba y compromete apoyo: acusa intento de “intensificar el clima de confrontación”

Desde Moscú señalaron que la isla enfrenta “retos sin precedentes” por el embargo, mientras acusan injerencia de Washington y confirman apoyo material en medio de apagones y escasez de combustible

Cristóbal Álvarez

Getty Images

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Durante este miércoles, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la decisión del gobierno de retirar decretos medioambientales en trámite y defendió la medida, apuntando a sus efectos en el desarrollo de proyectos de inversión.

El anuncio se conoció luego de que la Subsecretaría de Medio Ambiente enviara un oficio a la Contraloría General de la República para retirar 43 decretos supremos ingresados durante la administración del expresidente Gabriel Boric, con el objetivo de revisarlos antes de continuar su tramitación.

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En ese contexto, el secretario de Estado sostuvo que la decisión responde a una necesidad de ajustes en la normativa vigente. “lo que se busca con ello es “fortalecer la inversión”, porque “a nosotros nos falta flexibilidad en la protección del medio ambiente, en la protección de ciertas especies””, afirmó en conversación con Tele13 Radio.

Para ejemplificar su postura, García aludió a un proyecto vial en la Región de La Araucanía que no pudo avanzar por restricciones ambientales. “hay un proyecto en las comunas de Melipeuco, Lonquimay, que es un proyecto de camino internacional. Probablemente porque el diseño no lo consideró así, se toparon con tres araucarias y como la araucaria es una especie protegida impidió que el camino continuara”, explicó.

El ministro agregó que la paralización del proyecto tuvo consecuencias económicas y de infraestructura en la zona. “fueron pasando los meses, el tema no se resolvió, la empresa finalmente se retira de la obra porque los costos no es posible soportarlos y hemos quedado sin una obra fundamental”, señaló.

Finalmente, recalcó que el gobierno no busca eliminar la protección ambiental, pero sí revisar sus alcances. “cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente, nos parece francamente un exceso”, concluyó.

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