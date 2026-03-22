Diputado Arroyo (PSC) impulsa proyecto para reducir las listas de espera en salud dental

Frente a la creciente crisis de salud bucal en Chile, el diputado Roberto Arroyo presentó un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo la creación del programa nacional “Sonrisa Universal”.

La iniciativa surge en un contexto crítico: más de 540 mil personas esperan atención dental, pese a que el país cuenta con más de 30 mil odontólogos, cifra que supera los estándares internacionales.

Para Arroyo, esta brecha entre la disponibilidad de profesionales y el acceso real a los servicios es uno de los problemas centrales. “El Estado debe avanzar hacia una rehabilitación integral que devuelva dignidad a las personas. La salud oral no puede seguir siendo un privilegio”, afirmó el legislador.

El proyecto plantea que el Ministerio de Salud diseñe y ejecute esta política pública, con foco en prótesis dentales y rehabilitación estética funcional, incorporando a todos los tramos de Fonasa.

Además, busca actualizar los aranceles para incentivar la participación del sector privado, considerando que actualmente menos del 1% de los dentistas opera bajo la Modalidad de Libre Elección.

Entre los puntos principales del programa destacan la colaboración público-privada para aprovechar la infraestructura existente, la contratación directa de profesionales para reducir las listas de espera.

Además del despliegue de clínicas móviles en zonas rurales y extremas. En ese sentido, Arroyo recalcó que el programa apunta también a la equidad territorial, asegurando que el acceso a los tratamientos no dependa del lugar de residencia.

El proyecto ahora deberá ser evaluado por el Ejecutivo, que tiene la facultad de implementar políticas públicas a nivel nacional, en un esfuerzo por mejorar una área de la salud que influye directamente en la calidad de vida.