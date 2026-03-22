;

Diputado Arroyo (PSC) impulsa proyecto para reducir las listas de espera en salud dental

Con más de 540 mil personas en espera, la iniciativa “Sonrisa Universal” busca garantizar acceso a tratamientos para todos los chilenos.

Javiera Rivera

Diputado Arroyo (PSC) impulsa proyecto para reducir las listas de espera en salud dental

Diputado Arroyo (PSC) impulsa proyecto para reducir las listas de espera en salud dental

Frente a la creciente crisis de salud bucal en Chile, el diputado Roberto Arroyo presentó un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo la creación del programa nacional “Sonrisa Universal”.

La iniciativa surge en un contexto crítico: más de 540 mil personas esperan atención dental, pese a que el país cuenta con más de 30 mil odontólogos, cifra que supera los estándares internacionales.

Para Arroyo, esta brecha entre la disponibilidad de profesionales y el acceso real a los servicios es uno de los problemas centrales. “El Estado debe avanzar hacia una rehabilitación integral que devuelva dignidad a las personas. La salud oral no puede seguir siendo un privilegio”, afirmó el legislador.

El proyecto plantea que el Ministerio de Salud diseñe y ejecute esta política pública, con foco en prótesis dentales y rehabilitación estética funcional, incorporando a todos los tramos de Fonasa.

Revisa también

ADN

Además, busca actualizar los aranceles para incentivar la participación del sector privado, considerando que actualmente menos del 1% de los dentistas opera bajo la Modalidad de Libre Elección.

Entre los puntos principales del programa destacan la colaboración público-privada para aprovechar la infraestructura existente, la contratación directa de profesionales para reducir las listas de espera.

Además del despliegue de clínicas móviles en zonas rurales y extremas. En ese sentido, Arroyo recalcó que el programa apunta también a la equidad territorial, asegurando que el acceso a los tratamientos no dependa del lugar de residencia.

El proyecto ahora deberá ser evaluado por el Ejecutivo, que tiene la facultad de implementar políticas públicas a nivel nacional, en un esfuerzo por mejorar una área de la salud que influye directamente en la calidad de vida.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad