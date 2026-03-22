Corte de luz en Santiago este lunes 23 de marzo: Enel anuncia interrupciones en cinco comunas de la RM
Revisa acá el horario y las zonas afectadas por la interrupción del suministro eléctrico.
Enel anunció un nuevo corte de luz para este lunes 23 de marzo en cinco comunas de la región Metropolitana.
Según detalló la empresa, las interrupciones en el suministro no afectarán a la totalidad de las comunas, sino que a perímetros acotados de estas.
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En tanto, explicaron que los cortes de luz se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.
Revisa a continuación las comunas afectadas por el corte, los sectores y los horarios:
- Cerro Navia: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- La Florida: desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Santiago: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
- La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.
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