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Black Sale 2026 en Chile: en qué fecha comienza y cuáles marcas participarán en el evento online

En total serán siete días en que habrán ofertas en más de 100 tiendas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Black Sale 2026 en Chile: en qué fecha comienza y cuáles marcas participarán en el evento online

Black Sale 2026 en Chile: en qué fecha comienza y cuáles marcas participarán en el evento online / Getty Images

El comercio electrónico en Chile vivirá en los próximos días uno de sus eventos más importantes. Se trata del Black Sale 2026, jornada de compras online en donde se pueden encontrar ofertas en diversas categorías de productos.

Se trata de la tercera edición del Black Sale, el cual es popularmente conocido como “el primer black del año”. Para esta ocasión, el evento contará con la participación de más de 100 marcas.

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Según se ha dado a conocer, las empresas que serán parte del evento contarán con descuentos de hasta el 70% en sus catálogos.

¿En qué fecha comienza y qué empresas participarán?

El evento contará con un total de siete días, en los cuales las personas podrán acceder a todas las ofertas que publicarán las distintas tiendas que participarán en esta versión.

El Black Sale 2026 partirá el lunes 30 de marzo a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59 horas domingo 5 de abril.

Entre las marcas que participarán de esta tercera edición del Black Sale, se encuentran las siguientes:

  • Energy Club.
  • Adidas.
  • Kinegun.cl.
  • Marriott Bonvoy.
  • Santa Isabel.
  • Seat.
  • HP.
  • H&M.
  • Easy.
  • Shein.
  • Lenovo.
  • Nike.
  • Pandora.
  • Doña Carne.
  • Asics.
  • Corona.
  • Nespresso.
  • Huawei.
  • Cocha.
  • Fensa.
  • Pewen.
  • ABC.

Para revisar el listado completo de las más de 100 tiendas que participarán del evento, se puede ingresar a la plataforma oficial del Black Sale 2026 (disponible aquí).

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