Corte de luz en Santiago este domingo 22 de marzo: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM / DIEGO MARTIN

Para este domingo 22 de marzo, Enel confirmó una serie de cortes de luz que afectarán a algunas comunas de la región Metropolitana.

Según comunicó la empresa, las suspensiones del suministro se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Entre las comunas afectadas por el corte de luz, están: Maipú, San Ramón, Ñuñoa y Santiago.

Revisa a continuación los horarios y las zonas afectadas por las interrupciones del suministro:

Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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San Ramón: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.

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Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.