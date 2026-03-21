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Corte de luz en Santiago este domingo 22 de marzo: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este domingo 22 de marzo: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM

Corte de luz en Santiago este domingo 22 de marzo: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM / DIEGO MARTIN

Para este domingo 22 de marzo, Enel confirmó una serie de cortes de luz que afectarán a algunas comunas de la región Metropolitana.

Según comunicó la empresa, las suspensiones del suministro se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

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Entre las comunas afectadas por el corte de luz, están: Maipú, San Ramón, Ñuñoa y Santiago.

Revisa a continuación los horarios y las zonas afectadas por las interrupciones del suministro:

  • Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • San Ramón: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.
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  • Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
ADN

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