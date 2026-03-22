Como un ciudadano, o hincha, más, este domingo por la tarde el ex Presidente de la República, Gabriel Boric, reapareció ante las cámaras, ahora en el Claro Arena.

El ex mandatario dijo presente en uno de las tribunas del Claro Arena para presenciar la victoria de la Universidad Católica ante la Universidad de Concepción por 2-1.

Cabe recordar que ya el pasado sábado, Boric se dejó ver en el congreso ideológico del Frente Amplio (FA) en la Aula Magna de la Universidad de Santiago, enEstación Central

Gabriel Boric en el Claro Arena

Video: Gentileza Todo es Cancha