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VIDEO. Como un hincha más: expresidente Gabriel Boric reapareció en el Claro Arena para festejar el triunfo de la UC por Copa de la Liga

El exmandatario llegó a una de las tribunas del recinto deportivo para presenciar al equipo de sus amores.

Gonzalo Miranda

Gabriel Boric en las tribunas del Claro Arena

Gabriel Boric en las tribunas del Claro Arena

Como un ciudadano, o hincha, más, este domingo por la tarde el ex Presidente de la República, Gabriel Boric, reapareció ante las cámaras, ahora en el Claro Arena.

El ex mandatario dijo presente en uno de las tribunas del Claro Arena para presenciar la victoria de la Universidad Católica ante la Universidad de Concepción por 2-1.

Cabe recordar que ya el pasado sábado, Boric se dejó ver en el congreso ideológico del Frente Amplio (FA) en la Aula Magna de la Universidad de Santiago, enEstación Central

Gabriel Boric en el Claro Arena

Video: Gentileza Todo es Cancha

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