Tabilo vs Rublev en el Masters 1000 de Miami: a qué hora juegan y dónde ver el duelo de este sábado

Alejandro Tabilo (41°) debutó con victoria en el Masters 1000 de Miami el pasado jueves, convirtiéndose en el único chileno en superar la primera ronda.

La mejor raqueta de nuestro país venció de manera contundente al argentino Francisco Comesaña (82°) para instalarse en la fase de los 64 mejores, donde ahora tendrá un durísimo rival.

El nacido en Toronto tendrá que verse las caras nada más y nada menos que ante el número 15 del mundo, el ruso Andrey Rublev, duelo para el que ya se conoce la programación.

Esta será la segunda vez que Tabilo y Rublev midan fuerzas en el circuito, tras su primer enfrentamiento en el ATP de ATP de Basilea 2024, donde fue el ruso quien se impuso por 7-6 y 6-1.

El partido del chileno ante el europeo está agendado en el tercer turno de la cancha 7, que comenzará su acción a las 11:00 horas, por lo que se espera que el nacional salga a jugar pasadas las 15:00 horas de Chile.

El partido podrás seguirlo en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, para la cual tienes que estar anteriormente suscrito para disfrutar del contenido.