Tomás Barrios se derrumba en el peor momento y queda eliminado del Miami Open en primera ronda

Si ayer era Alejandro Tabilo (41°) quien le entregaba grandes noticias al tenis chileno superando la primera ronda del Masters 1000 de Miami, este viernes Tomás Barrios (119°) no pudo repetir la hazaña.

El chillanejo cayó en dos parciales de 5-7 y 4-6 ante el francés Arthur Cazaux (73°), en un duelo que alcanzó a durar una hora y 35 minutos en la pista dura estadounidense.

Lamentablemente para el tenista chileno, no pudo sostener sus buenos pasajes de nivel en los momentos clave. En el primer set, cuando tenía todo para llevar la manga al tie break, fue quebrado, cediendo su chance en el duodécimo juego.

La historia se repitió en la segunda manga, cuando el francés le rompió el servicio una sola vez, lo que fue suficiente para imponerse por 6-4.

Ahora, el único representante nacional en la segunda ronda del Miami Open será Alejandro Tabilo, quien se enfrentará este sábado a Andrey Rublev, número 15 del mundo.