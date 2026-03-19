Tabilo debuta de manera brillante en el Masters de Miami y ahora va contra el top 15 del mundo

Arrancó el cuadro principal del Masters 1000 de Miami con grandes noticias para el tenis chileno y, en especial, para Alejandro Tabilo (41°).

La raqueta número uno del país venció con autoridad al argentino Francisco Comesaña (82°) por parciales de 6-4 y 6-2, para clasificar a la segunda ronda del cuadro principal.

El panorama fue muy favorable para el nacido en Toronto desde el arranque del partido, en el cual le bastó quebrar el primer servicio del trasandino y luego defender los suyos para quedarse con el set.

En la segunda manga, la historia se repitió, pero fue aún más clara: el chileno rompió el saque de Comesaña dos veces seguidas nada más comenzar, lo que le permitió jugar el resto del partido con amplia ventaja.

Ahora, en la siguiente ronda, las cosas no serán igual de sencillas para Tabilo, ya que tendrá que medirse ante el ruso Andrey Rublev, número 15 del mundo, en duelo agendado para este viernes.