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Pifias para Zavala, ovación para el ‘Tuto’: El “Lado B” del intenso empate entre Colo Colo y Coquimbo Unido

ADN.cl fue hasta Macul para contarte todo lo que la TV no te mostró.

Daniel Ramírez

Colo Colo y Coquimbo debutan en la Copa de la Liga 2026

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Este sábado por la tarde, Colo Colo y Coquimbo Unido firmaron un intenso empate 1-1 en el Estadio Monumental, en lo que fue el debut de ambos por la Copa de la Liga 2026.

Partido marcado por la buena actuación de Fernando de Paul y el regreso de Cristian Zavala, quien se fue por la puerta de atrás de Macul para volver a Coquimbo.

ADN.cl dijo presente en el Monumental y acá te contamos todo lo que no viste en la transmisión televisiva.

  • Pifias para Zavala

Minutos antes del inicio del partido, la voz del estadio anunció la formación de Coquimbo Unido, y cuando se mencionó el nombre de Cristian Zavala, los hinchas de Colo Colo reaccionaron con fuertes pifias e insultos para el ex delantero albo.

Esta situación se repitió durante el partido: cada vez que Zavala tocaba el balón, caían las pifias y los gritos en su contra.

  • Ovación para De Paul en el primer tiempo

Fernando De Paul se lució con tres atajadas notables para mantener su arco en cero durante el primer tiempo. El “Tuto” se ganó la ovación de todo el estadio tras salvar a Colo Colo en esas tres ocasiones de gol que tuvo Coquimbo.

  • Llamado de atención para Ortiz

Cuando Colo Colo buscaba anotar otro gol, el árbitro cortó una jugada de ataque del “Cacique” porque el portero de Coquimbo Unido estaba tirado en el piso. Esto provocó la molestia de Fernando Ortiz, quién levantó los brazos y reclamó de manera exaltada. El cuarto árbitro no dejó pasar esta reacción del DT albo y le llamó la atención inmediatamente.

  • Festejos albos tras penal errado de Coquimbo

Coquimbo Unido tuvo una clara opción para haber marcado el 2-1, con un penal a favor al minuto 84. Sin embargo, Alejandro Azocar falló desde los doce pasos. Los hinchas albos celebraron con todo el penal errado del jugador “pirata”.

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