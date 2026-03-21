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Fernando de Paul, figura de Colo Colo ante Coquimbo: “Acá no hay prioridad, nos propusimos ganar los tres torneos”

El portero y capitán del ‘popular’ comentó lo que fue la paridad ante los ‘pirata’ duelo que, de no ser por él, pudo ser derrota para el local.

Gonzalo Miranda

AGENCIA UNO

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Este sábado por la tarde, Colo Colo lo pasó mal ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y terminó firmando un empate que, perfectamente, pudo terminar en derrota de no ser por la gran actuación del capitán del equipo.

Fernando de Paul, tras el encuentro, enfrentó el micrófono de TNT Sports y, como figura del encuentro, comentó que “acá cuando perdemos puntos no es nada posiitvo. Obviamente hay cosas en juego que sí, tenemos que seguir mejorando, sumaron minutos chicos que no jugaban y eso es bueno para todos”, esgrimió.

Acá no hay prioridad, porque nos propusimos ganar los tres torneos (Liga, Copa de la Liga y Copa Chile), que es lo que exije este club”, complemento el guardameta trasandino.

Sobre su buena actuación, indicó que “hubiera sido más lindo que sirviera más para un triunfo, en lo personal estoy tranuqilo, trabajando como siempre lo hice, conciente que atrás hay chicos que estan esperando la oportunidad”, cerró Fernando de Paul.

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