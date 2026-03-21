Una pareja de mujeres, de 24 y 26 años, denunció haber sufrido una agresión de carácter homofóbico en las inmediaciones del terminal de buses de la ciudad de Talca, región del Maule.

Según el relato de una de las afectadas al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el hecho se originó cuando ambas se dieron dos besos , primero en la calle y luego al interior de un vehículo de su propiedad.

“La señora nos empezó a molestar porque nos habíamos saludado de beso, como una pareja normal. Comenzó a golpear el vidrio, haciendo gestos e insultándonos. Trató a mi pareja de ‘maricona’, ‘maraca’ y ‘cochina’, señalando que ‘para eso están los hombres’”, contó.

Amenazas con botella de vidrio y cuchillo

De acuerdo a su testimonio, la situación se intensificó cuando una de ellas bajó del auto para encarar a la mujer, esta la persiguió con una botella de vidrio. Luego ingresó a un local, tomó un cuchillo de cocina y continuó siguiéndolas.

“Mi novia se retiró para evitar un mal mayor, pero la señora nos siguió hasta el auto y nos lanzó una piedra”, relató la afectada.

Desde el Movilh condenaron lo ocurrido, señalando que este tipo de agresiones “reflejan la persistencia de la violencia hacia parejas del mismo sexo en espacios públicos”, e hicieron un llamado a las autoridades a investigar el caso.

Revisa aquí el ataque lesbofóbico en Talca: