;

VIDEO. Polémica en Copec de Providencia: acusan a funcionario de pedir a pareja lésbica que no se besara

La empresa rechazó la conducta del trabajador y aseguró que reforzó sus protocolos internos para evitar hechos similares.

Javiera Rivera

Polémica en Copec de Providencia: acusan a funcionario de pedir a pareja lésbica que no se besara

Polémica en Copec de Providencia: acusan a funcionario de pedir a pareja lésbica que no se besara

Una situación denunciada como discriminatoria se registró en una estación de servicio Copec ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana, luego de que un trabajador increpara a una pareja de mujeres por besarse.

Según el relato de una de las afectadas, ambas habían comprado cigarros y permanecían fuera del recinto esperando un Uber cuando el funcionario comenzó a gritarles que manifestaciones de afecto de ese tipo debían realizarse en privado.

Parte del incidente fue captado por una transeúnte, quien cuestionó al trabajador por su actuar. En el registro se escucha al hombre reiterar que el beso debía hacerse “en privado”, generándose un intercambio que luego se difundió en redes sociales.

Tras el hecho, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestó su rechazo a lo ocurrido, calificándolo como un acto de discriminación hacia la pareja.

Revisa también

ADN

Por su parte, desde la organización señalaron que brindaron orientación jurídica a las afectadas y apuntaron que este tipo de situaciones podría constituir una vulneración a la Ley Zamudio.

Asimismo, el organismo instó a que el caso sea denunciado ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y solicitó a la empresa adoptar medidas internas, incluyendo sanciones y disculpas públicas dirigidas a las mujeres involucradas.

Respuesta de Copec

Tras conocerse el caso, Copec emitió una declaración pública en la que aseguró que la conducta del trabajador no refleja los valores de la compañía. La empresa manifestó que rechaza categóricamente lo ocurrido y que reforzó sus protocolos internos.

Revisa las imágenes:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad