Polémica en Copec de Providencia: acusan a funcionario de pedir a pareja lésbica que no se besara

Una situación denunciada como discriminatoria se registró en una estación de servicio Copec ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana, luego de que un trabajador increpara a una pareja de mujeres por besarse.

Según el relato de una de las afectadas, ambas habían comprado cigarros y permanecían fuera del recinto esperando un Uber cuando el funcionario comenzó a gritarles que manifestaciones de afecto de ese tipo debían realizarse en privado.

Parte del incidente fue captado por una transeúnte, quien cuestionó al trabajador por su actuar. En el registro se escucha al hombre reiterar que el beso debía hacerse “en privado”, generándose un intercambio que luego se difundió en redes sociales.

Tras el hecho, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestó su rechazo a lo ocurrido, calificándolo como un acto de discriminación hacia la pareja.

Por su parte, desde la organización señalaron que brindaron orientación jurídica a las afectadas y apuntaron que este tipo de situaciones podría constituir una vulneración a la Ley Zamudio.

Asimismo, el organismo instó a que el caso sea denunciado ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y solicitó a la empresa adoptar medidas internas, incluyendo sanciones y disculpas públicas dirigidas a las mujeres involucradas.

Respuesta de Copec

Tras conocerse el caso, Copec emitió una declaración pública en la que aseguró que la conducta del trabajador no refleja los valores de la compañía. La empresa manifestó que rechaza categóricamente lo ocurrido y que reforzó sus protocolos internos.

