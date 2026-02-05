;

“No representa nuestros valores”: Copec desvincula a trabajador que discriminó a pareja lésbica por besarse

Según relató una de las afectadas, el funcionario comenzó a gritarles que manifestaciones de afecto de ese tipo debían realizarse en privado.

Ruth Cárcamo

Imagen del trabajador: captura Instagram @movilh

Imagen del trabajador: captura Instagram @movilh

Fue el pasado domingo cuando un trabajador increpó a una pareja de mujeres por besarse en una estación de servicio Copec ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Según relató una de las afectadas, ambas esperaban un Uber fuera del recinto cuando el funcionario comenzó a gritarles que manifestaciones de afecto de ese tipo debían realizarse en privado.

Una transeúnte grabó parte de la situación, la cual después fue compartida en redes sociales por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que calificó lo ocurrido como un acto de discriminación.

Revisa también

ADN

“No representa los valores de Copec”

En la misma publicación, Copec rechazó el actuar del trabajador: “Este comportamiento no representa los valores de Copec y lo rechazamos de forma categórica”.

“Hemos reforzado nuestros protocolos de acción, para evitar que situaciones como estas se repitan. En Copec promovemos la tolerancia, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación”, añadió.

Finalmente, la pareja afectada informó al Movilh que la empresa “nos contactó y nos comentó que habían desvinculado” al funcionario.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad