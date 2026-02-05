“No representa nuestros valores”: Copec desvincula a trabajador que discriminó a pareja lésbica por besarse
Según relató una de las afectadas, el funcionario comenzó a gritarles que manifestaciones de afecto de ese tipo debían realizarse en privado.
Fue el pasado domingo cuando un trabajador increpó a una pareja de mujeres por besarse en una estación de servicio Copec ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana.
Según relató una de las afectadas, ambas esperaban un Uber fuera del recinto cuando el funcionario comenzó a gritarles que manifestaciones de afecto de ese tipo debían realizarse en privado.
Una transeúnte grabó parte de la situación, la cual después fue compartida en redes sociales por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que calificó lo ocurrido como un acto de discriminación.
“No representa los valores de Copec”
En la misma publicación, Copec rechazó el actuar del trabajador: “Este comportamiento no representa los valores de Copec y lo rechazamos de forma categórica”.
“Hemos reforzado nuestros protocolos de acción, para evitar que situaciones como estas se repitan. En Copec promovemos la tolerancia, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación”, añadió.
Finalmente, la pareja afectada informó al Movilh que la empresa “nos contactó y nos comentó que habían desvinculado” al funcionario.
