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Conductor de sistema Red muere tras sufrir un ACV: pasajeros los golpearon pensando que estaba ebrio

El hecho ha generado preocupación y un llamado a reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular para actuar a tiempo.

Javiera Rivera

Chilevisión

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Un conductor del sistema Red falleció tras permanecer varias semanas internado, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) mientras realizaba su recorrido.

Según los antecedentes, el episodio ocurrió cuando el chofer comenzó a presentar comportamientos erráticos al volante, lo que llevó a algunos pasajeros a pensar que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, con el paso de los minutos se evidenció que la situación no correspondía a un caso de ebriedad, sino a una emergencia de salud: el conductor estaba sufriendo un ACV, condición que requiere atención médica urgente.

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Tras el incidente, el trabajador fue trasladado a un recinto asistencial, donde permaneció hospitalizado por varias semanas. Pese a los esfuerzos médicos, finalmente se confirmó su fallecimiento.

El caso ha encendido las alertas sobre la importancia de reconocer los síntomas de un ACV, que pueden incluir dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo, desorientación o pérdida de equilibrio.

La situación también abrió un llamado a la comunidad a no sacar conclusiones apresuradas frente a conductas inusuales, ya que podrían estar asociadas a emergencias médicas que requieren una respuesta rápida y adecuada.

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