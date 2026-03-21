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Detienen a dos sujetos por violento robo y abuso sexual a guardia en La Pintana

Los imputados fueron capturados tras un trabajo investigativo de la PDI y cuentan con amplio prontuario policial.

Verónica Villalobos

Detenido - Detención PDI

Detenido - Detención PDI / Hans Scott

Santiago

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana detuvieron a dos individuos vinculados a un violento robo con violencia y abuso sexual ocurrido el pasado 3 de marzo en una obra en construcción de la comuna.

Según los antecedentes, los sujetos ingresaron al recinto durante la madrugada mediante escalamiento, donde intimidaron al guardia de seguridad con armas blancas y de fuego. La víctima fue golpeada, reducida y amarrada.

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Durante el ataque, uno de los antisociales cometió un delito de carácter sexual, el cual fue interrumpido por su acompañante para continuar con el robo. Posteriormente, sustrajeron herramientas avaluadas en cerca de 6 millones de pesos, las que cargaron en el vehículo de la víctima para luego darse a la fuga.

El trabajo policial incluyó análisis de cámaras de seguridad y diligencias en terreno, lo que permitió ubicar a los sujetos en la comuna de El Bosque, donde se encontraban en situación de calle. Ambos, chilenos de 38 años, fueron reconocidos por la víctima y registran antecedentes por delitos como homicidio e infracción a la ley de drogas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del 15° Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención, mientras continúan las diligencias para dar con un tercer involucrado.

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