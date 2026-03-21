Álvaro Ballero alzó la voz y defendió su relación tras cuestionamientos: “No vivo de la farándula...”

Tras una serie de cuestionamientos, Álvaro Ballero alzó la voz y se refirió a los rumores que apuntaban a que su relación amorosa con María José Reyes es parte de una estrategia para formar parte de un reality.

Ante ello, por medio de su cuenta de Instagram, Ballero compartió un mensaje realizando sus descargos y aclaró la situación.

“Lamentablemente tengo que usar este medio personal para desmentir acusaciones que me afectan tanto a mí como a personas muy importantes en mi vida”, partió señalando.

En esa línea, Ballero mencionó: “Mi futuro laboral, al igual que el que construí en más de quince años de carrera, será tras cámaras, desde el contenido, la creatividad y el marketing. No vivo de la farándula, mis años más exitosos tanto en lo personal como laboral han sido como ejecutivo”.

“Si aparezco constantemente en medio, no es porque yo los llame, es porque existe un genuino interés por mi historia. No subo publicaciones pensando que van a ser pauta en medios digitales ni masivos”, agregó.

Sobre su nueva relación, Álvaro Ballero explicó que “si estoy con María José y publico imágenes nuestras en mi muro es porque es la persona que hoy me acompaña y con quien me siento feliz de su mano, con ella puedo ser genuinamente yo y sentirme en un profundo amor: seguro, cariñoso y libre”.

“Si piensan que todo es rápido y que lo que comienza rápido termina rápido; me casé al mes y medio de pololeo y duramos 17 años de matrimonio y tuvimos cuatro hijos. No me rijo por generalidades, no tomo decisiones livianamente, si hago algo es con convicción, algo que al parecer pocos practican”, enfatizó.

Por último, Ballero indicó que “el interés por participar en el programa de televisión es por mi relación pasada, no por la actual. Es al menos iluso creer lo contrario. También desmiento que haya firmando contrato para ingresar al proyecto”.