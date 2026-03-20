“Zona clave para la diversidad”: histórico descubrimiento en el sur de Chile asombra a científicos nacionales y argentinos / Mariano Rodriguez

Una publicación reciente liderada por especialistas chilenos y argentinos documentó por primera vez para Chile la presencia de la macroalga parda Microzonia velutina en el ambiente submarino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, sumando una nueva especie a la diversa flora ficológica de nuestro país.

El hallazgo se produjo en una expedición conjunta realizada en marzo de 2025 entre investigadores del Programa Marino de la Fundación Rewilding Chile y CADIC-CONICET de Ushuaia, además de profesionales encargados del filmaciones submarinas y terrestres, con el fin de caracterizar la biodiversidad asociada a bosques fueguinos de Macrocystis pyrifera (huiro).

Para ello, se realizaron buceos exploratorios entre 3 y 6 metros en tres sitios de muestreo, dos en Bahía Inútil, lado chileno de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y uno en el sector argentino.

Respecto a la importancia del registro, Mathias Hüne, Director del Programa Marino de Rewilding Chile, destacó: “En el contexto de la crisis climática, ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina en altas latitudes es fundamental para sustentar estrategias de conservación y reforzar el valor biogeográfico de Tierra del Fuego y en particular de Bahía Inútil”.

El análisis de los resultados de la expedición fue publicado en la prestigiosa revista alemana Botánica Marina. Sus autores son los investigadores Mauricio Palacios, Julieta Kaminsky y Mathias Hüne, junto a un equipo de ecólogos, taxónomos y fotógrafos marinos de Chile y Argentina.

“No es fácil de ver”

En todos los puntos de muestreo, Microzonia velutina fue observada como parte de la flora del sotobosque en sustratos rocosos bajo bosques de huiro. A diferencia de los alargados huiros, cuyos bosques submarinos pueden medir hasta 80 metros, esta pequeña macroalga, con forma de abanico, no supera los tres centímetros de altura y destaca por su color café oliváceo con pigmentación iridiscente en los bordes.

“No es fácil de ver, porque es bien chiquita y uno creería que puede ser un hongo como los que encontramos en los bosques terrestres, pero es una macroalga. Para poder encontrarla hay que buscarla con atención, no es fácil de ver, pero cuando la encontramos es muy característica la forma que tiene así de abanico, con unas pequeñas líneas y crece bien cerquita del sustrato de la roca”, indica Julieta Kaminsky, investigadora del CADIC-CONICET de Ushuaia.

“En términos generales, es una especie relativamente poco común y poco conocida, más típica en Nueva Zelanda, pero no abundante, con sólo dos registros en el hemisferio sur”, explica Mauricio Palacios, investigador asociado de Rewilding Chile. “Sabemos poco de su morfología externa, su ciclo de vida, de sus hábitos, por qué está acá y no en otro lugar”, complementa.

Vista general de Bahía Inútil Ampliar

En la expedición se recolectaron tallos completos de la pequeña macroalga y se realizó su identificación en base a morfología externa e interna, “a ojo desnudo”, precisa Julieta Kaminsky para describir el método.

“Después hacemos pequeños cortes que nos permiten observar en la lupa o el microscopio óptico. A partir de distintas características y comparando con otros ejemplares podemos saber a cuál especie corresponde”, agrega.

Una vez identificados, tres ejemplares fueron preservados en el herbario realizado que mantiene Rewilding Chile.