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Científicos descubren una nueva partícula: es cuatro veces más pesada que un protón

El hallazgo de la “Xi-cc-plus” podría aportar claves sobre el comportamiento de la materia a nivel cuántico.

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El Gran Colisionador de Hadrones descubrió una nueva partícula, la número 80 identificada hasta ahora por el acelerador de partículas más poderoso del mundo, anunció el laboratorio de física CERN –de Europa–.

La nueva partícula ha sido bautizada como “Xi-cc-plus”. Los científicos esperan que esta partícula –similar a un protón, pero cuatro veces más pesada– revele más información sobre el extraño comportamiento de la mecánica cuántica.

Bariones y quarks

Toda la materia que nos rodea está compuesta de bariones. Dichas partículas comunes están formadas por tres quarks, que son los bloques fundamentales de construcción de la materia.

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Los quarks se presentan en seis “sabores”: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Cada uno tiene masa, carga eléctrica y propiedades cuánticas distintas.

El recién descubierto “Xi-cc-plus” contiene dos quarks de “encanto” y uno de “abajo”. Los protones normales tienen dos quarks “arriba” y uno “abajo”. Como la nueva partícula tiene dos quarks de “encanto” –más pesados–, su masa es mucho mayor.

Gran Colisionador de Hadrones

Vincenzo Vagnoni, portavoz del experimento de belleza del Gran Colisionador de Hadrones, señaló que es “solo la segunda vez que se observa un barión con dos quarks pesados”.

ADN

Getty Images | Gran Colisionador de Hadrones / Ronald Patrick

El Gran Colisionador de Hadrones es un anillo de colisión de protones de 27 kilómetros de longitud que se extiende a unos 100 metros de profundidad bajo Francia y Suiza. Su hallazgo más célebre fue la comprobación de la existencia del bosón de Higgs en 2012.

El último descubrimiento llega cuando el CERN planea construir un colisionador de partículas aún más grande, el Futuro Colisionador Circular, para continuar explorando los misterios del universo.

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