Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, Esteban Düch anuncia invitados de lujo para sus shows en Gran Arena Monticello / JESUS MARTINEZ / AGENCIA UNO

Luego de anunciar el show del sábado 28 de marzo en Gran Arena Monticello, Esteban Düch sorprende con un listado de grandes invitados que ese día subirán al escenario de San Francisco de Mostazal: Rodrigo Salinas, Claudio Narea y Tomo como Rey acompañarán al comediante con muchas sorpresas desde las 21:00 horas. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

La presentación en Monticello combinará comedia y música en vivo. Sobre el escenario lo acompañará su banda Los Duches, sumando el componente musical que se ha vuelto parte del sello de sus espectáculos más recientes.

El espectáculo contará además con destacados invitados especiales que transformarán la jornada en un verdadero encuentro de humor y música chilena. Entre ellos estará el comediante y actor Rodrigo Salinas, quien llegará acompañado de su banda Mystic Changos. También se sumará Claudio Narea, histórico guitarrista de Los Prisioneros y una de las figuras más influyentes del rock chileno.

A la jornada se unirá además la banda Tomo Como Rey, que llega a este escenario tras su reciente y exitosa participación en Lollapalooza 2026, junto a la destacada guitarrista de rock Cler Canifrú, quien se encuentra próxima a lanzar en vivo su nuevo disco “Santa Clarita”. Junto a ellos, y a otras sorpresas que se revelarán durante la noche, darán forma a un espectáculo donde la comedia y la música serán protagonistas ante el público del recinto de Mostazal.

Con este espectáculo, Düch busca celebrar con el público el momento más importante hasta ahora en su carrera, luego del reconocimiento obtenido en la Quinta Vergara, y proyectar su propuesta artística hacia escenarios de gran convocatoria.