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“Escuchar la palabra invalidez con 41 años fue como un cuchillo en el estómago”: el delicado momento que vive un ex rostro de Canal 13

La ex periodista del matinal de la señal televisiva ha pasado por diversas cirugías que la podrían dejar sin trabajo.

Nicolás Lara Córdova

“Escuchar la palabra invalidez con 41 años fue como un cuchillo en el estómago”: el delicado momento que vive un ex rostro de Canal 13

El 12 de junio de 2025, la vida de Chriss Mc Millan cambió para siempre. La ex periodista de Canal 13 sufrió un dolor de cabeza y de hombro muy fuerte que le provocó un desmayo, los cuales no cedieron con el tiempo.

Esto la motivó a ir a pedir una resonancia magnética cervical que reveló que sus vértebras C6 y C7 se habían cerrado provocando un estrangulamiento en sus nervios y debía ser operada de urgencia.

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Tras esta operación, Mc Millan comenzó con sesiones de kinesioterapia, pero tras realizarse exámenes le revelaron un nuevo diagnóstico: una masa en sus ovarios.

Al mismo tiempo, la ex periodista de Canal 13 comenzó con dolores lumbares provocados por una hernia en la vértebra L5 que no requería intervención hasta que en octubre de ese año todo cambió.

“Una micro oruga nos chocó. Yo venía de copiloto y el impacto pegó de lleno en mi puerta” relató Chriss Mc Millan en conversación con Las Últimas Noticias.

Dicho choque provocó que la hernia se abriera y presionara el nervio de la L5. Su equipo médico definió realizar un bloqueo facetario y radicular.

“Es una condición súper angustiosa...”

“Era la única manera de parar el dolor. Con esa intervención me inyectaron anestésicos, esto fue el sábado pasado (14 de marzo) y recién ahora puedo decir que tengo un dolor de nivel 2″, indicó la periodista.

Al ser consultada sobre todo lo que ha tenido que pasar en poco tiempo, Mc Millan comentó que “ha sido devastador y no es algo que ya pasó, todavía estamos en esto”.

“Es una condición súper angustiosa, porque no tenemos certeza de cuánto tiempo va a funcionar”, agregó.

“Cuando me operaron en agosto, a mi esposo lo despidieron porque alguien tenía que hacerse cargo: son tres niños y una esposa que no podía mover el cuello ni las piernas, tomando opioides”, dijo.

Sobre su estado actual, Chriss Mc Millan explicó que está en “reposo relativo hasta el 31 de marzo y el 1 de abril empiezo kinesioterapia fuerte para recuperar la musculatura”.

“Escuchar esa palabra, invalidez, con 41 años, fue como un cuchillo en el estómago”

La periodista que se desempeña en la Dideco de la Municipalidad de la Reina, explicó que actualmente el Compin inició el proceso de evaluación de salud irrecuperable.

“Escuchar esa palabra, invalidez, con 41 años, fue como un cuchillo en el estómago. Esta semana no lloré de dolor, pero sí de angustia”, dijo.

“Lloré de no saber si voy a volver a ser quien era. Sin poder con mis hijos, bailar, porque no soporto estar de pie. Mi hijo chico me pregunta: ‘Mamita, ¿cuándo te vas a mejorar? ¿Te hago un masajito?’ Y uno tiene que encontrar la fuerza", cerró.

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