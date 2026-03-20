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Luto en Hollywood: falleció a los 54 años Nicholas Brendon, estrella de “Buffy, la cazavampiros”

La noticia se dio a conocer durante la noche de este viernes. Brendon era conocido por interpretar a Xander Harris en la serie de los 90.

Nicolás Lara Córdova

Luto en Hollywood: falleció a los 54 años Nicholas Brendon, estrella de “Buffy, la cazavampiros”

Este viernes por la noche se dio a conocer el fallecimiento de la estrella de los 90’s, Nicholas Brendon, quien era conocido por interpretar a Xander Harris en Buffy, la cazavampiros.

En un comunicado compartido por la familia al Hollywood Reporter, la causa del fallecimiento de la estrella de televisión se debió a “causas naturales”.

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“En los últimos años ‘Nicky’ encontró su pasión en la pintura y en el arte. Amaba compartir su talento con su familia, amigos y fanáticos. Él era apasionado, sensible y infinitamente creativo”, dice el comunicado.

“No es un secreto que Nicholas tuvo problemas en el pasado, él estaba con medicamentos y en tratamiento para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro. Nuestra familia pide privacidad en estos momentos de duelo”, cerró el escrito.

Nicholas Brendon fue un actor habitual en la serie Buffy, la cazavampiros donde participó durante las siete temporadas que se transmitieron desde 1997 hasta 2003.

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