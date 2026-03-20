VIDEO. “Recen por mí”: Dra. Polo enfrenta delicada operación y genera inquietud entre sus seguidores
La destacada abogada conocida por su programa “Caso Cerrado” subió un emotivo video compartido en redes sociales.
La doctora Ana María Polo generó preocupación este viernes producto de un emotivo video que subió en su cuenta de Instagram donde le pidió a sus amigos y seguidores que recen por ella.
El motivo de este pedido es que este viernes 20 de marzo, la reconocida abogada conocida por su programa Caso Cerrado se someterá a una delicada operación.
"Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente como yo que habla muchísimo, que se han esforzado mucho con la voz, que grita", comentó.
Por este motivo, la doctora le solicitó a “cada uno de esos 23 millones de seguidores y amigos que tengo en todo este mundo les pido la oración porque sin mi voz que voy hacer. Ayúndeme y recen por mí para seguir gritando, hablando, alzando la voz por la justicia", agregó la conductora de televisión.
“Con todo mi cariño como siempre, los quiero, los respeto muchísimo el apoyo que me brindan.¡He dicho caso cerrado!”, cerró.
