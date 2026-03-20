VIDEO. “Recen por mí”: Dra. Polo enfrenta delicada operación y genera inquietud entre sus seguidores

La destacada abogada conocida por su programa “Caso Cerrado” subió un emotivo video compartido en redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“Recen por mí”: Dra. Polo enfrenta delicada operación y genera inquietud entre sus seguidores

La doctora Ana María Polo generó preocupación este viernes producto de un emotivo video que subió en su cuenta de Instagram donde le pidió a sus amigos y seguidores que recen por ella.

El motivo de este pedido es que este viernes 20 de marzo, la reconocida abogada conocida por su programa Caso Cerrado se someterá a una delicada operación.

"Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente como yo que habla muchísimo, que se han esforzado mucho con la voz, que grita", comentó.

Por este motivo, la doctora le solicitó a “cada uno de esos 23 millones de seguidores y amigos que tengo en todo este mundo les pido la oración porque sin mi voz que voy hacer. Ayúndeme y recen por mí para seguir gritando, hablando, alzando la voz por la justicia", agregó la conductora de televisión.

“Con todo mi cariño como siempre, los quiero, los respeto muchísimo el apoyo que me brindan.¡He dicho caso cerrado!”, cerró.

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

