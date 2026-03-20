VIDEO. Teleférico de Santiago gratis: cómo subir a la nueva línea Pío Nono sin pagar y qué estaciones recorre

El nuevo tramo ofrece un recorrido de solo 7 minutos con imponentes vistas panorámicas de la ciudad.

José Campillay

El Teleférico de Santiago estrenó recorrido y, mucho más que una buena noticia para el desarrollo urbano, resulta ser todo un panorama que se toma tendencias.

La nueva Línea Pío Nono ya está operativa y se puede disfrutar de forma gratuita por tiempo limitado, permitiendo que las personas descubran esta nueva extensión de la mejor forma posible.

Hay que recordar que el recorrido contempla dos estaciones: Zoológico y Manuel Foster, conectando puntos estratégicos del Parque Metropolitano abriendo paso a una amplia variedad de panoramas.

ADN

Para acceder al beneficio de marcha blanca, los usuarios deben ir directamente a la estación (Pío Nono 450) para poder escanear un código QR dispuesto en las boleterías del lugar.

Una vez accediendo al sitio web se debe completar una breve encuesta de satisfacción para recibir el ticket sin costo.

Uno de los puntos más destacados es que el tramo se completa en un viaje de solo 7 minutos, acompañado de vistas panorámicas de la ciudad.

  • Vigencia: Gratis hasta fines de marzo (con posible extensión al 30 de abril).
  • Horario: De 10:00 a 17:00 horas (última subida).
  • Capacidad: Cabinas modernas para hasta 8 personas.

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad