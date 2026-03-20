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VIDEO. El primer documental de Iron Maiden estrena tráiler y promete remecer a los fanáticos

Burning Ambition presentó su primer adelanto bajo la dirección de Malcolm Venville. El título del filme remite a los inicios de la banda, tomando el nombre de una de sus primeras canciones. La producción incluirá testimonios de figuras como el actor Javier Bardem y el baterista de Metallica, Lars Ulrich. El estreno está previsto para el 7 de mayo de 2026.

Pablo Castillo

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