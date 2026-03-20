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Jugador de Rangers de Talca sufre accidente de tránsito: “Se le está brindando todo el apoyo”

Según el club nacional, el hecho ocurrió debido a “complejas condiciones meteorológicas”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Rangers de Talca informó que su jugador Mauro González se vio involucrado en un accidente de tránsito durante la noche de este jueves, en un hecho que generó preocupación entre hinchas y el entorno del club.

Según el comunicado difundido por la institución, el episodio ocurrió en medio de “complejas condiciones meteorológicas”, aunque por ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre la dinámica del hecho.

La señal más tranquilizadora llegó desde el propio club, que confirmó que el futbolista fue trasladado oportunamente a un centro asistencial y que se encuentra fuera de riesgo vital. En el parte difundido por Rangers, además, se indicó que el mediocampista está en recuperación y bajo supervisión médica, por lo que la principal atención está puesta en su evolución durante las próximas horas.

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El club puso el foco en su recuperación y pidió respeto por el proceso

En su declaración pública, Rangers remarcó que la prioridad absoluta es el estado de salud del futbolista. En esa línea, sostuvo que “actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica”.

El mensaje institucional también apuntó al acompañamiento que recibirá el jugador en esta etapa. El club expresó que “en este momento, nuestra principal preocupación es la salud y pronta recuperación de nuestro jugador, a quien se le está brindando todo el apoyo necesario”.

Junto con eso, la institución agradeció la preocupación de sus hinchas y de la comunidad, pero pidió cautela frente al momento que atraviesa el futbolista. En el cierre del comunicado, Rangers solicitó “respeto por el proceso médico y personal del involucrado”.

Por ahora, no se ha informado cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas ni si el accidente tendrá consecuencias en su disponibilidad deportiva inmediata. La expectativa queda puesta en los próximos partes médicos y en la eventual actualización que pueda entregar el club durante las siguientes horas o días.

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