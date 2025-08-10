;

Atacama se prepara para un Desierto Florido histórico tras intensas lluvias

El fenómeno comenzará en septiembre, tendrá su peak en octubre y se extenderá hasta noviembre, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

Verónica Villalobos

Tras intensas lluvias: revisa el sorprendente fenómeno que ocurrió en el desierto de Atacama

Tras intensas lluvias: revisa el sorprendente fenómeno que ocurrió en el desierto de Atacama / Pablo Vera Lisperguer

Santiago

Las lluvias registradas este fin de semana en la provincia del Huasco, especialmente en el sector costero, han generado las condiciones ideales para que este 2025 se viva un Desierto Florido de gran magnitud.

Según la Dirección General de Aguas, la floración se iniciará en la tercera semana de septiembre y alcanzará su máximo esplendor en octubre, prolongándose hasta la primera quincena de noviembre.

El espectáculo natural, único en el mundo, cubrirá de flores silvestres el árido suelo del desierto de Atacama, principalmente en el Parque Nacional Llanos de Challe y sus alrededores.

La floración podría extenderse desde Totoral, al norte, hasta Caleta Chañaral de Aceituno, en el límite sur de la región.

Autoridades de Conaf y el Ministerio de Agricultura destacaron el impulso turístico que generará el evento e hicieron un llamado al turismo responsable: transitar sólo por senderos habilitados, no acudir con mascotas y evitar dejar basura.

