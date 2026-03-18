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EN VIVO. El debut de ambos por Copa de la Liga: Colo Colo recibe en el Monumental a Coquimbo Unido por el Grupo A del torneo

En el Estadio Monumental, el ‘cacique’ y los ‘nortinos’ medirán fuerzas por el torneo debutante. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Colo Colo y Coquimbo debutan en la Copa de la LIga 2026

Colo Colo y Coquimbo debutan en la Copa de la LIga 2026

El momento llegó. Este viernes, la Copa de la Liga 2026 debutará en el fútbol chileno en el Estadio Nacional, y con varios partidos interesantes, las miradas de ‘albos’ y ‘piratdas’ estarán puestas en lo que pase el sábado.

En dicha jornada, Colo Colo y Coquimbo Unido medirán fuerzas en el debut de ambos por el Grupo A del torneo, duelo marcado por lo que están haciendo ambos en la Liga de Primera.

El ‘cacique’ es el puntero del fútbol chileno, mientras que el actual monarca no lo pasa nada bien y está muy lejos de los primeros puestos pensando en un teórico bicampeonato.

Colo Colo vs Coquimbo en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Coqiumbo Unido, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 21 de abril

  • EN VIVO | Colo Colo 0-0 Coquimbo Unido | Estadio Monumental

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