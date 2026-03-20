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“No quiero que la decepción nuble lo bueno”: conocido periodista de Canal 13 se desahogó en redes tras ser desvinculado

El comunicador deportivo llevaba 13 años trabajando en las pantallas de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

“No quiero que la decepción nuble lo bueno”: conocido periodista de Canal 13 se desahogó en redes tras ser desvinculado

Este viernes, Canal 13 desvinculó a varios periodistas que eran rostros en sus respectivas áreas. Entre ellos se encontraba el periodista deportivo, Luis Marambio, quien formó parte de la señal televisiva por 13 años.

Marambio utilizó su cuenta de Instagram para despedirse públicamente de Canal 13 y para desahogarse tras darse a conocer su desvinculación.

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"No quiero que la decepción nuble lo bueno; que la sorpresa no borre los momentos inolvidables“, comenzó escribiendo.

“Hoy cerré mi ciclo en Canal 13. Antes de lo que esperaba, pero lo cerré. Lo cerraron. No vine acá a hacer amigos (de hecho, me faltó hacerme amigo de algunas personas y, por suerte, no lo hice) mas encontré bellos seres humanos en los distintos pasillos de este hermoso lugar de trabajo”, reflexionó.

Marambio continuó en su publicación agradeciendo a Canal 13 por todos los años de servicio que entregó a la señal televisiva y aprovechó para también darle las gracias a su equipo de trabajo.

“Gracias a cada persona que se cruzó en mi camino. Para bien y para mal. Todo suma en su justa medida en la vida. Y gracias a cada persona que me hizo sentir que nuestra compañía desde el otro lado de la pantalla vale y es un aporte. Soy un afortunado de haber pasado por acá”, expresó.

“Hay sorpresa, un poco de dolor y decepción, pero jamás rencor. Agradezco y valoro. Unas lágrimas, porque somos seres humanos y no máquinas, y seguimos. De eso se trata la vida”, cerró.

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