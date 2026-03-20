Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a quienes “tiran mala onda” a los equipos chilenos que competirán en copas internacionales.

“Me llama mucho la atención las ganas de boicotearnos entre nosotros los chilenos. No entiendo el por qué no apoyar, o por qué no tirar buena vibra, por lo menos, ya sea a Coquimbo o al resto de los equipos que van a representar a Chile internacionalmente: Católica, Audax, Palestino y O’Higgins”, señaló el “Mono” a través de un video que publicó en historias de Instagram.

“Hay que ser buen compañero, hay que ser buena persona y hay que ser positivo ante todo. Más en Chile, donde carecemos de felicidades deportivas”, agregó el guardameta de los “Piratas”.

“Este es un buen momento para darle una felicidad a Chile, al deporte y al fútbol chileno. Y estar tirando mala onda, eso no es bueno. Así que, muchachos, vamos arriba y que nos vaya bien a todos”, concluyó Diego Sánchez, deseándole éxito a los elencos nacionales que este año disputarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.