Tras el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2026, O’Higgins recibió elogios por parte de uno de los rivales que enfrentará en el torneo continental.

El cuadro de Rancagua quedó en el Grupo C, junto con Sao Paulo de Brasil, Millonarios FC de Colombia y Boston River de Uruguay.

Fabián Bustos, entrenador de Millonarios FC, habló después del sorteo y alabó al conjunto rancagüino por lo que ha mostrado en la presente temporada.

“O’Higgins tiene un entrenador que trabaja muy bien. Es un equipo duro. En el torneo chileno está en la mitad de la tabla, pero ha hecho buenos partidos”, señaló Bustos mediante un video que publicó el club colombiano en sus redes sociales.

“O’Higgins jugó la fase previa de la Libertadores, lo vimos enfrentar a Tolima en los dos partidos y creo que hizo buenos encuentros. Hizo un muy buen partido de local y de visitante lo terminó perdiendo en los minutos finales, pero es un equipo de cuidado”, concluyó el técnico argentino.