“Me derivo la culpa totalmente a mí, ella hizo todo lo correcto”: se confirma quiebre entre pareja de Mundos Opuestos

Una fugaz historia de amor llegó a su fin. Así lo confirmó Alan Didier tras ratificar el quiebre definitivo con Valentina Concha, con quien duró hasta que salieron del encierro de Mundos Opuestos.

La pareja compartió durante un par de meses mientras estuvieron dentro del reality. No obstante, al salir, separaron sus caminos.

En diálogo con Encuentros Cercanos, el chico reality contó que hay “buena onda con la Vale (Concha). Conversamos todo, mucho cariño, pero ya no estamos juntos”.

Tras ello, Alan Didier reconoció que “ella es una excelente mujer, no tengo nada que decir. Hizo muchas cosas por la relación para avanzar, pero yo soy un tiro al aire”, según consignó Página 7.

En esa misma línea, el exparticipante de Mundos Opuestos reflexionó y mencionó que “creo que soy muy joven y quizá me falta madurar algunas cosas”.

Según relató Didier, al salir del encierro algunas cosas le pasaron la cuenta. “No es tan fácil como uno cree. Igual adentro uno vive un mundo de fantasía, pero yo igual soy muy irresponsable en algunas cosas. Me derivo la culpa totalmente a mí, porque ella hizo todo lo correcto”, sostuvo.

"Saliendo, la pasamos muy bien, pero yo soy de Temuco. Yo viajaba poco a Santiago, me quedaba en la casa jugando LOL, o no sé, hacía otro tipo de cosas, y ella viajaba harto; se sacrificaba por la relación. Ya después yo me di cuenta de que no estaba en la misma sintonía", concluyó.