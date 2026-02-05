Exparticipante de Mundos Opuestos denuncia difusión de contenido personal, amenazas y extorsión: “Fue un contacto breve y circunstancial”

La exparticipante del reality Mundos Opuestos, Valentina Concha, denunció públicamente estar siendo víctima de amenazas, extorsión y difusión de contenido personal, situación que ya fue puesta en conocimiento de la Policía de Investigaciones de Chile.

A través de una declaración en redes sociales, la cosmetóloga de 27 años afirmó que en los últimos días ha enfrentado episodios de hostigamiento, difamación y presiones, atribuidos a una persona con la que tuvo un contacto “breve y circunstancial” en el pasado.

Frente a este escenario, la exchica reality confirmó que ya presentó una denuncia formal ante la PDI y que el caso se encuentra en manos de sus abogados.

“Esta situación ya fue denunciada y está en conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes están llevando adelante las diligencias necesarias”, afirmó en su comunicado.

Asimismo, adelantó que no entregará más antecedentes mientras el proceso legal esté en desarrollo. “Por respeto a mi familia, a mi trabajo y al proceso en curso, no me referiré nuevamente a este tema. Agradezco el apoyo y la comprensión”, agregó.

¿Qué le pasó a Valentina Concha?

Según explicó, el vínculo con la persona se dio en el contexto de una situación familiar específica, luego de que esta persona la conociera a través de un hermanastro, con quien no mantiene una relación cercana ni cotidiana. Además, indicó que dicho contacto estuvo relacionado con temas económicos entre terceros, en los que ella no tuvo participación ni responsabilidad.

En su relato, Concha sostuvo que, tras su exposición pública, el involucrado se acercó inicialmente con una actitud de apoyo. Sin embargo, con el tiempo, esa relación derivó en “amenazas directas, intentos de dañar mi imagen y acusaciones falsas”, según señaló.

Valentina Concha se hizo conocida por su participación en Mundos Opuestos, programa que dejó en agosto de 2025. En los últimos meses, además, fue confirmada como una de las participantes de Miss Universo Viña del Mar 2026, donde buscará representar a la ciudad en el certamen nacional.