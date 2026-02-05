;

Exparticipante de Mundos Opuestos denuncia difusión de contenido personal, amenazas y extorsión: “Fue un contacto breve y circunstancial”

La chica confirmó que presentó una denuncia ante la PDI. Además, afirmó que no entregará más antecedentes mientras se desarrolla el proceso legal.

Cristóbal Álvarez

Canal 13

Canal 13

La exparticipante del reality Mundos Opuestos, Valentina Concha, denunció públicamente estar siendo víctima de amenazas, extorsión y difusión de contenido personal, situación que ya fue puesta en conocimiento de la Policía de Investigaciones de Chile.

A través de una declaración en redes sociales, la cosmetóloga de 27 años afirmó que en los últimos días ha enfrentado episodios de hostigamiento, difamación y presiones, atribuidos a una persona con la que tuvo un contacto “breve y circunstancial” en el pasado.

Frente a este escenario, la exchica reality confirmó que ya presentó una denuncia formal ante la PDI y que el caso se encuentra en manos de sus abogados.

Revisa también:

ADN

“Esta situación ya fue denunciada y está en conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes están llevando adelante las diligencias necesarias”, afirmó en su comunicado.

Asimismo, adelantó que no entregará más antecedentes mientras el proceso legal esté en desarrollo. “Por respeto a mi familia, a mi trabajo y al proceso en curso, no me referiré nuevamente a este tema. Agradezco el apoyo y la comprensión”, agregó.

¿Qué le pasó a Valentina Concha?

Según explicó, el vínculo con la persona se dio en el contexto de una situación familiar específica, luego de que esta persona la conociera a través de un hermanastro, con quien no mantiene una relación cercana ni cotidiana. Además, indicó que dicho contacto estuvo relacionado con temas económicos entre terceros, en los que ella no tuvo participación ni responsabilidad.

En su relato, Concha sostuvo que, tras su exposición pública, el involucrado se acercó inicialmente con una actitud de apoyo. Sin embargo, con el tiempo, esa relación derivó en “amenazas directas, intentos de dañar mi imagen y acusaciones falsas”, según señaló.

Valentina Concha se hizo conocida por su participación en Mundos Opuestos, programa que dejó en agosto de 2025. En los últimos meses, además, fue confirmada como una de las participantes de Miss Universo Viña del Mar 2026, donde buscará representar a la ciudad en el certamen nacional.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad