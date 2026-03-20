Ex participante de reality chileno pide ayuda desesperada: requiere donantes de sangre
Carlitos Vera requiere al menos ocho donantes y su entorno impulsa una campaña a través de redes sociales.
Este viernes se dio a conocer que el influencer rancagüino, Carlitos Vera, está enfrentando un complejo estado de salud.
De acuerdo al sitio El Tipógrafo, el ex chico reality requiere al menos ocho donadores de sangre de manera urgente y esto se dio a conocer a través de las redes del propio Vera.
El proceso de donación se está llevando a cabo en el Hospital Regional de Rancagua, Franco Ravera Zunino.
Según se ha dado a conocer, hace unos días el también creador de contenidos fue operado de sus piernas producto de un accidente y, además, tendrá que pasar por una segunda intervención en su esófago.
