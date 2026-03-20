;

VIDEO. Los Tenores comentan la elección de Fernando Gago como el próximo entrenador de la U de Chile

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también supieron de los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana de los equipos chilenos.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 20 de marzo, nuestros panelistas comentaron el arribo de Fernando Gago a Santiago para firmar por la Universidad de Chile, la nueva baja que sufrieron producto de una nómina de selección y el repentino cambio en el once azul para enfrentar a Deportes La Serena.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la clasificación de Santiago Wanderers Sub 20 a la final de la Copa Libertadores y los sorteos de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores y los de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino en Copa Sudamericana.

Además, supieron de las rotaciones en el onceno titular que prepara Fernando Ortiz para debutar en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 20 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad