VIDEO. Los Tenores comentan la elección de Fernando Gago como el próximo entrenador de la U de Chile
En el programa de este viernes, nuestros panelistas también supieron de los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana de los equipos chilenos.
En la edición de Los Tenores de este viernes 20 de marzo, nuestros panelistas comentaron el arribo de Fernando Gago a Santiago para firmar por la Universidad de Chile, la nueva baja que sufrieron producto de una nómina de selección y el repentino cambio en el once azul para enfrentar a Deportes La Serena.
Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la clasificación de Santiago Wanderers Sub 20 a la final de la Copa Libertadores y los sorteos de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores y los de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino en Copa Sudamericana.
Además, supieron de las rotaciones en el onceno titular que prepara Fernando Ortiz para debutar en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.
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Revive la edición de Los Tenores de este viernes 20 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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