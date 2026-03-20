En la edición de Los Tenores de este viernes 20 de marzo, nuestros panelistas comentaron el arribo de Fernando Gago a Santiago para firmar por la Universidad de Chile, la nueva baja que sufrieron producto de una nómina de selección y el repentino cambio en el once azul para enfrentar a Deportes La Serena.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la clasificación de Santiago Wanderers Sub 20 a la final de la Copa Libertadores y los sorteos de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores y los de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino en Copa Sudamericana.

Además, supieron de las rotaciones en el onceno titular que prepara Fernando Ortiz para debutar en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 20 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.